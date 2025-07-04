13:04 | 4.07.2025
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Війна 

5 мільйонів на спротив: Тернопільщина готує населення до оборони

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У Тернопільській області з ініціативи обласної військової адміністрації стартує масштабна програма з підготовки населення до національного спротиву. Відповідне розпорядження затверджене начальником ОВА, а фінансування передбачене з обласного бюджету.

Йдеться про запуск роботи новоствореної комунальної установи Тернопільської обласної ради — «Тернопільський обласний центр підготовки населення до національного спротиву». Рішення про її створення ухвалили депутати обласної ради 17 червня.

На реалізацію Програми у 2025 році заплановано понад 5 мільйонів гривень. Кошти спрямують на виплату зарплат, закупівлю обладнання, організацію навчань, зборів, тренувань, а також проведення військово-патріотичних заходів.

Основні завдання Центру:

  • базова підготовка населення до спротиву, включаючи знання з тактичної медицини, поводження зі зброєю, індивідуального захисту;

  • формування оборонної свідомості та мотивації до захисту України;

  • навчання діям у надзвичайних ситуаціях і під час бойових дій;

  • взаємодія з ветеранами, волонтерськими та громадськими організаціями;

  • участь у реалізації державних і місцевих програм у сфері нацбезпеки та патріотичного виховання.

У Тернопільській ОВА наголошують: національний спротив — це справа кожного, а системна підготовка громадян — це не лише елемент оборони, а й показник внутрішньої стійкості країни.

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