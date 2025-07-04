Поліція розслідує схему «відкатів» на допомозі пораненим воїнам: підозрюваний — чиновник Зборівської міськради

Правоохоронці Тернопільщини відкрили кримінальне провадження щодо посадової особи Зборівської міської ради за фактом шахрайства стосовно ветеранів війни та учасників бойових дій. Про це повідомила поліція області.

Йдеться про вимагання частини грошової допомоги, яку військові отримували в рамках обласної програми «Турбота». Посадовець нібито ставив умову: повернути частину коштів йому особисто, мотивуючи це «допомогою армії».

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Встановлено щонайменше три випадки, коли захисники, які гостро потребували коштів на лікування, були змушені віддавати від 17 до 38 тисяч гривень посадовцю», — заявили в поліції Тернопільської області.

📞 Поліція закликає всіх постраждалих звертатися в слідче управління ГУНП в Тернопільській області. Контактний телефон: (0352) 27-12-86.

Раніше Тернопільська обласна профспілка учасників бойових дій та військовослужбовців публічно звинуватила Олександра П., чинного секретаря Зборівської міської ради та члена партії ВО «Батьківщина», у вимаганні «відкатів» з поранених ветеранів.

🔹 З 41 000 грн допомоги один військовий змушений був віддати 25 000 грн

🔹 З 52 500 грн — повернуто 38 500 грн

🔹 З 25 000 грн — 17 000 грн нібито передані «на потреби армії»

Ці гроші так і не дійшли до жодних військових структур.

📌 Усі випадки зафіксовані, є прізвища постраждалих.

Ситуація набрала розголосу після звернення одного з ошуканих ветеранів, який, повторно подавши заяву на допомогу, спитав, скільки «повернути цього разу». У відповідь почув:

«Нічого нікому повертати не потрібно».

На ситуацію оперативно відреагував очільник Тернопільщини В’ячеслав Негода:

«У медіапросторі з’явилася інформація про шахрайство посадової особи місцевого самоврядування – секретаря Зборівської міської ради. Дав доручення правоохоронцям терміново розібратися. Поінформуємо суспільство про результати перевірки»

Профспілка просить усіх ветеранів, які зіштовхнулися з подібними схемами, не мовчати:

Звертайтеся до поліції

Інформуйте профспілки учасників бойових дій

Розповідайте про свій досвід — анонімність буде збережено

«Це не лише аморально — це злочин, і його треба викорінити», — йдеться у зверненні профспілки.