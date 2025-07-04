На Тернопільщині працюють Клуби активного довголіття

У трьох громадах області успішно працюють вже чотири Клуби активного довголіття, облаштовані Українським Червоним Хрестом на Тернопільщині. Робота таких просторів наповнює життя людей старшого та похилого віку пізнавальними та корисними активностями.

У 2023-му перші клуби були відкриті за підтримки Швейцарського Червоного Хреста у Юськівцях та Ланівцях Лановецької громади, а в червні заклади запрацювали в Гусятині та Копичинцях.

Цими днями обласна організація Товариства Червоного Хреста України влаштувала 80 учасникам всіх чотирьох клубів насичену враженнями подорож на екоферму в селі Хомівка.

Клуби активного довголіття – це простори для спілкування, знайомств, спільних цікавих подорожей, творчих вечорів і багатьох інших активностей. Такі заклади об’єднують місцевих мешканців, а також внутрішньо переміщених осіб, котрі відчувають самотність, щоби залучити їх до активного дозвілля і відкрити нові можливості. Про важливість такого способу підтримки психічного та фізичного здоров’я свідчить число відвідувань заходів у клубах, яке постійно зростає.