Знаний тернопільський історик боронить Україну в лавах 105-ї бригади ТрО

Володимир Брославський, знаний тернопільський історик, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ТНПУ ім. Гнатюка, нині творить нову історію — зі зброєю в руках, на передовій.

Відомий під позивним «Хорват», він служить у 105 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ, де став не просто бійцем — а й прикладом моральної сили, відданості та відповідальності. Для нього кожен побратим — не лише військовий, а перш за все — людина, життя якої він береже.

Свою військову історію Брославський розпочав ще у 2015 році — тоді його мобілізували в артилерійську батарею 56-ї Маріупольської бригади. А вже у 2019-му, передчуваючи масштабну агресію, підписав контракт резервіста зі 105-ю бригадою ТрО.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022-му «Хорват» обороняв небо над Тернополем у складі розрахунку ЗУ-23, потім виконував завдання з контрдиверсійної боротьби на Донбасі та Харківщині, а згодом у мінометній батареї боровся за Донбас і Сумщину.

«Хорват» — це про знання, честь і силу духу. Це про відповідальність не лише за минуле, а й за майбутнє країни», — кажуть про нього побратими.

Сьогодні він — у строю. Вірить у Перемогу. І закликає долучатися до найкращих — тих, хто без вагань стає на захист України.

Юрій Кульпа