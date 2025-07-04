ВАКС розглядає апеляцію ексзаступника голови Тернопільської ОДА Ігоря Гайдука у справі про хабар

2 липня 2025 року відбулося перше засідання апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі колишнього першого заступника голови Тернопільської ОДА Ігоря Гайдука. Розгляд апеляції триває, наступне засідання попередньо призначене на 10 липня.

Нагадаємо, у червні 2023 року Ігоря Гайдука, ще одного заступника голови ОВА Ігоря Дем’янчука та голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка було затримано за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря від місцевого підприємця Олександра Ярмоленка.

Згідно з матеріалами слідства, 31 січня 2023 року Ігор Дем’янчук запропонував бізнесмену конкретну суму “відкату” за оплату виконаних робіт на об’єкті в місті Збараж. До перемовин долучився і Ігор Гайдук, пообіцявши посприяти у вирішенні питання.

У березні того ж року в обласну військову адміністрацію, за версією слідства, надійшли два транші неправомірної вигоди по 300 тисяч гривень кожен. Отримувачами коштів, як стверджує обвинувачення, були Дем’янчук та його помічник.

Паралельно бізнесмен Ярмоленко вів перемовини із тодішнім головою облради Михайлом Головком щодо погашення боргу за виконані ремонтні роботи. Той натякав на необхідність попереднього “розрахунку”, а згодом, у червні, під час чергової розмови погодився на запропоновані 10% «відкату» з суми 620 тисяч гривень.

Після арешту Гайдука його адвокати подали апеляцію на вирок першої інстанції. Провадження щодо Ігоря Дем’янчука триває, попри те, що той долучився до лав ЗСУ.