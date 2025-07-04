21:34 | 4.07.2025
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Повернення з полону: додому приїхав захисник Руслан Квятковський

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Сьогодні, 4 липня, на Зборівщині відбулась подія, яка викликає сльози радості — після довгих місяців у полоні додому повернувся Руслан Квятковський, житель села Калинівка.

Його зустрічали як Героя: священник місцевого храму отець Петро, рідні, односельці, представники громади. Зустріч була надзвичайно емоційною — з молитвою, сльозами, обіймами, щирим «дякуємо» за витримку, силу духу і мужність.

«Спільна молитва і щире “дякуємо” — найцінніше, що ми можемо сьогодні подарувати Герою», — написав на своїй сторінці міський голова Зборова Руслан Максимів.

Зараз Руслан вдома, серед своїх.
Нехай дім стане для нього джерелом спокою, сили й тепла.

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