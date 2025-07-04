Двоє Захисників із Тернопільщини повернулися з російського полону
Сьогодні до України повернулися ще 95 наших громадян — військових і цивільних, які тривалий час перебували в російському полоні. Серед них — двоє Захисників із Тернопільщини.
Про це повідомив очільник Тернопільщини В’ячеслав Негода:
«Вітаємо вдома! Дякую Президенту та його команді, які щоденно працюють над поверненням наших людей. Нехай кожна українська сім’я дочекається!»
Повернулися воїни, які боронили Україну в найгарячіших точках:
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Донеччина та Маріуполь,
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Луганщина,
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Харківщина,
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Херсонщина.
Це бійці Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.
Президент України Володимир Зеленський наголосив:
«Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в полоні ще з 2022 року.
Обміни мають тривати. Мета України — звільнити всіх наших людей з російського полону».