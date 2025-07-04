Надзвичайна пожежна небезпека на Тернопільщині!

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області попереджає:

🔺 З 4 по 7 липня в лісах та на інших природних територіях регіону утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

🔥 Це означає, що будь-яка іскра або недбалість можуть спричинити масштабну пожежу. В умовах спеки, вітру та сухої рослинності небезпека зростає у рази.

📌 ДСНС закликає мешканців та гостей області:

Не підпалювати суху траву та іншу рослинність;

Не розводити багаття у лісах та поблизу них;

Не залишати сміття або скляні пляшки, які можуть спричинити займання;

Утриматись від відвідування лісових масивів у найближчі дні.

☎️ У разі виявлення диму або відкритого вогню — негайно телефонуйте 101!