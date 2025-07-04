Екодизайн і турбота: інсект-готелі тепер у ботанічному саду Кременця

Студенти групи 11-Ток Кременецького педагогічного фахового коледжу імені Тараса Шевченка під час навчальної практики зі столярної справи виготовили десять будиночків для корисних комах. Ці екологічні споруди тепер прикрашають територію Кременецького ботанічного саду, де стали частиною освітнього екопростору — зеленого класу. Повідомляє Василь Петровський.

Перед тим, як взятися за інструменти, молодь провела дослідження, щоб з’ясувати:

які комахи оселяються в інсект-готелях;

як виглядає ефективна конструкція;

чим і як правильно наповнювати такі споруди.

Робота над будиночками відбувалася в парах, що дало змогу не лише встигнути вчасно, а й навчитися взаємодії, ділити обов’язки та відповідати за результат разом. Матеріали для виготовлення надали партнери — Кременецький ботанічний сад.

🌿 Будиночки знайшли своє місце

Інсект-готелі вже розміщені на території “зеленого класу” — локації, де природа стає відкритим підручником, а кожен об’єкт відіграє свою роль у навчанні та натхненні.

Композицію з дев’яти будиночків розташували на великому дерев’яному пні — як продовження живого дерева. Тепер вони не просто окремі вироби — це цілісний артоб’єкт з практичною функцією: і затишок для комах, і приклад екодизайну для відвідувачів саду.

Це ще одне свідчення того, як знання перетворюються на дії, а дії — на зміни в просторі навколо.