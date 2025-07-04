Бюджети громад Тернопільщини за пів року отримали 4,5 млрд грн податкових надходжень

У першому півріччі цього року місцеві бюджети громад Тернопільщини поповнилися на 4,5 млрд грн гривень податків і зборів. Зокрема, за шість місяців від платників надійшло на 674,4 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Приріст надходжень склав 17,6%. Планові показники бюджету виконано на 113,3%, бюджети громад додатково отримали 527,5 млн гривень.

Які ж ключові податки найбільше вплинули на поповнення місцевих скарбниць?

Найбільша сума – це традиційно податок на доходи фізичних осіб, його надійшло понад 3 млрд гривень. Єдиного податку малий бізнес області сплатив 727,2 млн гривень. В трійку лідерів також входить плата за землю, за пів року землевласники області сплатили 350,2 млн грн цього платежу.

Надійна та своєчасна сплата податків – основа стабільного функціонування громад. Завдяки відповідальним платникам, які працюють прозоро, офіційно працевлаштовують працівників і сумлінно виконують свої податкові зобов’язання, місцеві бюджети отримують ресурси на підтримку освіти, медицини, соціальної сфери та інфраструктури.

Податкова служба області вдячна всім платникам за сумлінність та партнерську позицію. Саме завдяки спільним зусиллям вдається забезпечувати фінансову основу для життєдіяльності громад навіть у непростих умовах.