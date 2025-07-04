Нічна трагедія на Кременеччині, міна в полі, сміття у вогні — підсумки доби від ДСНС
Спека, вітер і людська недбалість — три складники ризику, з якими щодня змагаються рятувальники. Протягом доби на Тернопільщині ліквідовано п’ять пожеж, знешкоджено вибухонебезпечний предмет та проведено операцію з деблокування тіла загиблого водія. Про кожен випадок — детальніше.
🔥 Пожежі
📍 Тернопіль, вул. Лучаківського
На узбіччі загорілась суха трава і сміття. Площа займання — 0,0015 га. Завдяки оперативним діям 2-ї ДПРЧ вогонь не встиг поширитись.
📍 Мовчанівка, Підволочиська громада
Горіло перекриття на горищі приватного будинку. Полум’я охопило 8 м². Завдяки рятувальникам 20-ї ДПРЧ будівлю вдалося врятувати, постраждалих немає.
📍 Ланівці
Стихійне сміттєзвалище знову спричинило пожежу. Горіло одразу в кількох осередках, площа — 0,03 га. Пожежу ліквідували фахівці 11-ї ДПРЧ.
📍 Скалат
Два осередки займання сухої трави на полі. Вогонь охопив 0,12 га. Оперативна робота пожежників запобігла перекиданню полум’я на сусідні ділянки.
📍 Тернопіль, вул. Микулинецька
Одразу вісім осередків займання на стихійному сміттєзвалищі. Загальна площа — 0,015 га. Гасіння проводили тернопільські рятувальники.
💣 Знищення вибухонебезпечного предмета
📍 Курівці, Тернопільська громада
Сапери аварійно-рятувального загону знищили мінометну міну калібру 82 мм, знайдену в полі 1 липня. Боєприпас залишився ще з часів Другої світової війни.
🚗 Трагедія на воді
📍 Іква, Кременецька громада
Вночі автомобіль злетів із дороги у ставок. Рятувальники витягнули авто лебідкою, однак водія врятувати не вдалося. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
📢 Заклик від рятувальників
ДСНС звертається до мешканців області:
-
🔥 Не паліть суху траву.
-
🗑 Не створюйте стихійні сміттєзвалища.
-
💣 Не торкайтесь підозрілих предметів.
-
🚗 Будьте обережні на дорозі, особливо вночі.
📞 У разі небезпеки телефонуйте 101.