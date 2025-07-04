Нічна трагедія на Кременеччині, міна в полі, сміття у вогні — підсумки доби від ДСНС

Спека, вітер і людська недбалість — три складники ризику, з якими щодня змагаються рятувальники. Протягом доби на Тернопільщині ліквідовано п’ять пожеж, знешкоджено вибухонебезпечний предмет та проведено операцію з деблокування тіла загиблого водія. Про кожен випадок — детальніше.

🔥 Пожежі

📍 Тернопіль, вул. Лучаківського

На узбіччі загорілась суха трава і сміття. Площа займання — 0,0015 га. Завдяки оперативним діям 2-ї ДПРЧ вогонь не встиг поширитись.

📍 Мовчанівка, Підволочиська громада

Горіло перекриття на горищі приватного будинку. Полум’я охопило 8 м². Завдяки рятувальникам 20-ї ДПРЧ будівлю вдалося врятувати, постраждалих немає.

📍 Ланівці

Стихійне сміттєзвалище знову спричинило пожежу. Горіло одразу в кількох осередках, площа — 0,03 га. Пожежу ліквідували фахівці 11-ї ДПРЧ.

📍 Скалат

Два осередки займання сухої трави на полі. Вогонь охопив 0,12 га. Оперативна робота пожежників запобігла перекиданню полум’я на сусідні ділянки.

📍 Тернопіль, вул. Микулинецька

Одразу вісім осередків займання на стихійному сміттєзвалищі. Загальна площа — 0,015 га. Гасіння проводили тернопільські рятувальники.

💣 Знищення вибухонебезпечного предмета

📍 Курівці, Тернопільська громада

Сапери аварійно-рятувального загону знищили мінометну міну калібру 82 мм, знайдену в полі 1 липня. Боєприпас залишився ще з часів Другої світової війни.

🚗 Трагедія на воді

📍 Іква, Кременецька громада

Вночі автомобіль злетів із дороги у ставок. Рятувальники витягнули авто лебідкою, однак водія врятувати не вдалося. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

📢 Заклик від рятувальників

ДСНС звертається до мешканців області:

🔥 Не паліть суху траву.

🗑 Не створюйте стихійні сміттєзвалища.

💣 Не торкайтесь підозрілих предметів.

🚗 Будьте обережні на дорозі, особливо вночі.

📞 У разі небезпеки телефонуйте 101.