Теребовля без води: комунальники звинувачують мешканців у поливі городів

Комунальне підприємство «Теребовля» звернулося до мешканців мікрорайону Сади через скарги на перебої з водопостачанням. Найбільше постраждали верхні частини мікрорайону, зокрема вулиці: Довбуша, Глещавецька, Миру, Остапа Пасіки, Чорновола, Крушельницької, Хоткевича, Дружби, Зарицького, Братів Гринівих, Сонячний провулок, 3 Вересня, Плебанівська, Мандичевського, Ювілейна, Будівельників, Юлії Миколаєнко, Тараса Шевченка.

На сьогодні 386 абонентів уклали договори на водопостачання. У травні цього року КП «Теребовля» подало в мережу 6080 куб. м води. При розрахунковій нормі 6,3 куб. м на особу щомісяця, цієї кількості має вистачати. Однак проблема нестачі залишається — у багатьох домівках, особливо вранці та ввечері, води просто немає.

Серед основних причин, які впливають на ситуацію, комунальники називають: проживання незареєстрованих осіб, відсутність лічильників, нераціональне використання води (наприклад, наповнення басейнів, миття автомобілів), масовий полив городів, який знижує тиск у водогоні, ігнорування законодавства про питне водопостачання.

«Через самовільний полив у приватному секторі в пікові години — інші жителі залишаються без води. Це несправедливо», — зазначають у КП.

Працівники підприємства вже зафіксували випадки нічного поливу. Оскільки зайти на приватну територію без судового рішення неможливо, комунальники просять повідомляти про порушення, щоб вжити відповідних заходів. Максимальний штраф за нецільове використання води може сягати 28 000 грн. Також складаються адміністративні протоколи, і рейдові перевірки вже тривають.

Комунальники закликають усіх, хто ще не встановив водолічильники, зробити це якнайшвидше. Адже через порушення режиму споживання води страждають добропорядні жителі, особливо ті, чиї будинки розташовані вище.

У КП «Теребовля» наголошують: це питання не лише технічне, а й етичне. Через дії одних — страждають інші. «Справжню цінність води розуміють там, де її не вистачає», — кажуть у комунальному підприємстві.