(Не)свобода для Михайла Головка. Як соратник Тягнибока отримав дев’ять років

Антикорупційний суд призначив строк з конфіскацією майна колишньому голові Тернопільської обласної ради

«Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення». Почувши ці слова, стильно одягнений молодий чоловік, який уважно слухав вердикт Феміди, раптово зомлів на руках своєї дружини. Проте вже після склянки води він отямився, знайшов у собі сили надалі брати участь у судовому засіданні.

42-річний обвинувачений, який постав перед судом, – Михайло Головко, один із колишніх топпосадовців Тернопільської області, ексголова облради і діючий депутат Тернопільської обласної ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Експосадовець отримав девʼять років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабар у 612 тис. грн.

Це один із найгучніших випадків, коли на корупції «погорів» близький соратник лідера націоналістичної партії Олега Тягнибока. Головко пройшов карколомний шлях: у 19 років став членом «Свободи», а у 23 роки очолив міський партійний осередок у Тернополі. Згодом доріс до народного депутата VII-VIII скликань.

Восени 2020 року Головка обрали головою Тернопільської облради, однак через три роки він безславно втратив цю посаду. Хрест на кар’єрі поставила тривіальна історія, пов’язана з поборами у сфері будівництва.

Деталі – нижче у матеріалі «Главкома».

Троє у човні, не рахуючи ексголови ОДА

Проблеми із законом у колишнього керівництва Тернопільщини почалися після заяви про злочин, яку місцевий бізнесмен Олександр Ярмоленко написав у НАБУ на початку лютого 2023 року. За даними підприємця, тодішній начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш і його перший заступник Ігор Дем’янчук вимагали хабаря у вигляді «відкатів» на загальну суму 1,35 млн грн. Ці гроші підприємець мав віддати за рахунок боргів за виконані роботи, які обласна влада пообіцяла погасити перед його ТОВ «Авакс Проф». Ішлося про майже 25 млн грн протермінованих платежів.

Також «позолотити ручку», за твердженням Ярмоленка, просив і ексголова Тернопільської облради Михайло Головко. На замовлення комунального підприємства облради «Тернопількомунінвест» фірма «Авакс Проф» капітально відремонтувала вулицю Данила Галицького у Збаражі ще до початку повномасштабного вторгнення. Проте замовник розрахувався з підрядником лише частково. На початок 2023-го загальна сума боргу комунальників Головка перед компанією Ярмоленка складала 8,88 млн грн.

На допиті у суді заявник зізнається: у Тернопільській обласній раді та адміністрації «постійно треба було платити («дякувати»)». Коли почалася війна, бізнесмен хотів віддати гроші на потреби військових, а «не давати хабарі чиновникам».

Заради справедливості варто зауважти: Олександр Ярмоленко є чоловіком депутатки Тернопільської облради (обрана від партії «Довіра») Ольги Ярмоленко. З жовтня 2020 року і дотепер дружина бізнесмена очолює департамент охорони здоров’я Тернопільської ОВА.

Окрім згаданих осіб, у цій справі є ще один фігурант, якого у заяві про злочин не афішував заявник. Його Ярмоленко називає «бухгалтером, який краще володіє цифрами «подяки». Це – Ігор Гайдук, на момент злочину обіймав посаду заступника голови Тернопільської ОВА, а до кінця серпня 2023 року також був депутатом Тернопільської облради.

До речі, на оприлюднених плівках НАБУ Гайдук згадується епізодично: він збільшив відсоток «відкату» (з 5 до 7) на одному з об’єктів, де працювала фірма Ярмоленка.

Щодо участі у «схемах» самого керівника області Володимира Труша, то він вийшов сухим із води. Не було жодних підозр з боку силовиків. Щоправда, на записи негласних слідчих (розшукових) дій потрапив діалог Ярмоленка і Труша.

– Ми там всі питання закриваємо, єдине мені… не можу поняти з Гайдуком, ми домовились тоді п’ять, сім, десять, – цікавився власник ТОВ «Авакс Проф».

– Дивися, я не знаю, шо там домовилися, – байдуже відреагував ексголова Тернопільської ОВА.

Наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Труша з посади очільника області.

Роль «свободівця» Головка

Згідно з вироком, перша нарада щодо ліквідації боргів перед ТОВ «Авакс Проф» відбулася у службовому кабінеті Михайла Головка в грудні 2022 року. Представники влади вже тоді шукали шляхи «розв’язання» проблеми. Із пояснень ексдиректорки «Тернопількомунінвесту» Олени Чумак стало відомо, що розглядалося два варіанти. Перший – судовий, який підрядник одразу відкинув. Другий – офіційно зареєструвати заборгованість за замовником (КП «Тернопількомунінвест»), але це не було б ефективно, оскільки комунальне підприємство не виступало розпорядником бюджетних коштів. Гроші за ремонт вулиці у Збаражі мав платити департамент капбудівництва Тернопільської ОВА. Тому учасники наради вирішили повернутися до цього питання на початку 2023 року.

Варто зазначити: уся стратегія захисту адвокатів Головка зводилася до того, що під час воєнного стану бюджетні повноваження із обласних рад перетекли до голів обласних військових адміністрацій. Цей аргумент заслуговує на увагу, водночас, як зафіксувало слідство, ексголова Тернопільської облради через підлеглу Чумак особисто контролював хід виплат за об’єктами.

«У ході проведення обшуку службового кабінету Михайла Головка 26 червня 2023 року знайдена папка «Голова Тернопільської обласної ради», в якій містилися документи щодо ремонту дороги у Збаражі. Вказане опосередковано свідчить про контроль з боку голови обласної ради питання щодо цього об’єкта і про його інформування про нього», – сказано у вироку суду.

Як з’ясували правоохоронці, 31 січня 2023 року експерший заступник голови ОВА Ігор Дем’янчук підійшов до проблеми «предметніше». Він озвучив підприємцю Олександру Ярмоленку цифри «відкатів». Наприкінці розмови до них приєднався й Ігор Гайдук, пообіцявши вирішити питання з оплатою грошей за виконаний ремонт у Збаражі.

У березні 2023 року в обласну військову адміністрацію зайшли два транші неправомірної вигоди по 300 тис. грн кожен. За матеріалами справи, гроші отримав Дем’янчук і його «помічник».

Паралельно бізнесмен вів активні перемовини з Головком щодо погашення боргу за виконані роботи за тендером у Збаражі. У свою чергу колишній голова обласної ради стверджував: тримає це на контролі і запевняв, «шо там всьо буде добре». В одній із розмов обвинувачений звернувся натяками до бізнесмена, мовляв, з ним треба спочатку вирішити питання («відкату»). На початку червня Ярмоленко заявив Головку про готовність розрахуватися за раніше обумовленою схемою.

– Шість сто двадцять я вам даю 10 відсотків, – перепитав бізнесмен.

– Так, – ствердно відповів ексголова ради.

17 червня 2023 року комунальне підприємство «Тернопількомунінвест» частково повернуло борг ТОВ «Авакс Проф» у сумі 6,12 млн грн. Станом на середину червня 2025 року, за даними вебпорталу казначейських проплат, замовник не заплатив фірмі Ярмоленка 2,75 млн грн за ремонт дороги у Збаражі, виконаний у 2021 році!

Через два дні після надходження коштів на рахунки підрядника Головко написав Ярмоленку повідомлення у WhatsApp: «Вітаю! У вас все ок?!». Той бадьоро відписав: «Вітаю. Так гроші зайшли».

Передача хабаря ексголові Тернопільської облради відбулася вранці 26 червня 2023 року на території його будинку. Зокрема, 612 тис. грн, які приніс бізнесмен, Михайло Головко залишив у салоні авто свого батька.

У суді сторона захисту намагалася представити хабар за благодійну допомогу для потреб ЗСУ. Начебто обвинувачений збирався купити пікапи для війська. Цей доказ Феміда розбила на друзки: «У жодному протоколі негласних слідчих (розшукових) дій не зафіксовано, що неправомірна вигода надавалася Михайлу Головку у вигляді благодійної допомоги».

Цікавий штрих. Допитаний волонтер у справі Головка розповів, що неодноразово приганяв з-за кордону автівки, які замовляв колишній голова Тернопільської облради для фронту. Свідок зауважив, що половину вартості завезених транспортних засобів компенсував Михайло Головко. На початку червня 2023 року, коли активно велися розмови з підрядником про неправомірну вигоду, обвинувачений знову звернувся до волонтера з проханням купити два пікапи. Проте додав, що особисто немає на це грошей.

Боєприпаси, які «вистрілили» по обвинуваченому

Інший злочин, який інкримінувався «свободівцю», – незаконне придбання і зберігання боєприпасів. У житлі обвинуваченого правоохоронці виявили 60 патронів калібру 5,45 мм, а у службовому кабінеті – інші небезпечні предмети: 20 патронів калібру 7,62 мм, патрон калібру 14,5 мм, міну і снаряд до міномета. Останні два боєприпаси, за оцінками, експертизи, були придатні до вибуху.

Суд не погодився зі стороною обвинувачення щодо зберігання патронів без дозволу, виявлених в оселі та на робочому місці Головка. Як виявилося, колишній голова облради мав дозвіл на носіння мисливського нарізного карабіна «Форт-201» калібру 7,62 мм. Також на початку війни Головко отримав від поліції у тимчасове користування автомат АК 74 та 180 патронів калібру 5,45 мм. Зазначену зброю та набої експосадовець повернув наприкінці вересня 2022 року.

Крім того, у суді кілька очевидців повідомили: Головко разом із братом створили добровольче формування територіальної громади у Тернополі, яке діяло до 2023 року; у перший рік великої війни тодішній очільник облради бував на стрільбищах, де використовував зброю…

Брехня у декларації

Це не єдині претензії правоохоронців до «свободівця» Михайла Головка. Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування щодо недостовірного декларування експосадовця і передало справу до Вищого антикорупційного суду. За версією слідства, в електронній декларації за 2022 рік Головко не відобразив користування квартирою матері на 200 «квадратів» і майна дружини на суму 2,06 млн грн.

Також декларант не вказав 504 тис. грн у вигляді грошових переказів від інших осіб. Пояснюючи Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) природу цих коштів, Михайло Головко наполягав: це – донати, які йому скинули небайдужі громадяни для підтримки армії. Експосадовець називав себе волонтером і, як доказ, надав скриншоти з публікацій у ЗМІ, а також грамоти і подяки від військових.

НАЗК із цим не погодилося, наголосивши, що Головко публічно не вказував особисті карткові рахунки для пожертв. Крім того, деякі донатори є пов’язаними особами із самим Головком або його дружиною.

Важлива деталь. Суд розглянув можливість об’єднання справа про недостовірне декларування з історією про «відкати». Проте відмовився це робити, посилаючись на те, що розгляд справи про хабар повністю завершено. Тому нову справу вже слухатиме інша суддя.

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23 червня за Михайла Головка було внесено 15 млн грн на застави (саме такий запобіжний захід обрав суд до моменту, коли вирок набуде чинності). Інші обвинувачені з числа колишніх топпосадовців Тернопільщини продовжують боротьбу у судах. Як уже зазначалося, 6 березня 2025 року ексзаступник голови обласної військової адміністрації Ігор Гайдук отримав вирок – вісім років і два місяці тюрми з конфіскацією автомобіля! Колишній чиновник відзначився не лише вмінням досконало оперувати цифрами, а й особливою демобілізацією – прослужив у ЗСУ три місяці і звільнився у запас «за сімейними обставинами». А ще у 2024 році в обвинуваченого з’явилася I група інвалідності. Нині справа Гайдука – на розгляді апеляційної інстанції.

Щодо справи за обвинуваченням Ігоря Дем’янчука, то її слухання зупинив суд за клопотанням адвоката. Виявилося, що колишній перший заступник голови Тернопільської ОВА знайшов спосіб заморозити процес – мобілізувався на посаду начальника групи цивільно-військового співробітництва штабу управління військової частини. Водночас його справу можна буде відновити за двох умов: коли він звільниться з військової служби або коли «з’являться реальні можливості для його участі у судовому розгляді».

Віталій Тараненко, «Главком»