39 воїнів із Тернопільщини стали Почесними громадянами області посмертно

На сесії Тернопільської обласної ради ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» 39 загиблим Захисникам України з Тернопільщини.

Відзнаки присвоєно посмертно як знак глибокої шани та вдячності за їхній внесок у захист державного суверенітету, свободи та незалежності України.

Серед відзначених — військовослужбовці, які віддали життя у боях за Україну, серед них Павло Банадизі, Степан Білинський, Сергій Бойко, Михайло Брикайлo, Андрій Буді, Тарас Бурачок, Роман Вегера, Юрій Вець, Валерій Дорохов, Володимир Жаром та інші Герої з Тернопільщини.

У Тернопільській обласній раді наголошують, що це рішення є символом вдячності та пам’яті про кожного Захисника, який віддав життя за Україну.

Окремі слова співчуття та підтримки висловлено родинам полеглих воїнів — батькам, дружинам, дітям і близьким.

Пам’ять про Героїв назавжди залишиться в історії Тернопільщини та в серцях українців.