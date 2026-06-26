Важко на полігоні – впевненіше в бою: у 2 Галицькій бригаді триває базова загальновійськова підготовка

Штурмові дії, тактична медицина, пересування під вогневою загрозою та евакуація поранених – у 2 Галицькій бригаді військовослужбовці проходять базову загальновійськову підготовку. Кожен її елемент має спільну мету – дати бійцям необхідні знання та навички, які стануть основою для подальшої служби й виконання бойових завдань.

Під час навчальних виходів гвардійці відпрацьовують різні сценарії, долають виснажливі дистанції та навчаються працювати в умовах, максимально наближених до бойових.

«Інструктори свідомо створюють додаткові труднощі, адже саме в умовах фізичного виснаження та психологічного навантаження формується здатність швидко ухвалювати правильні рішення. Зрештою кожна крапля поту, пролита під час навчань, – це додаткові шанси на життя на фронті», – говорить військовослужбовець 2 Галицької бригади Максим Олексин.

Військовослужбовці не приховують: тренування даються непросто. Постійний рух, виконання нормативів, робота у складі групи, евакуація умовно поранених побратимів та відпрацювання алгоритмів під тиском часу потребують значних зусиль. Водночас саме така підготовка допомагає виробити впевненість у власних діях та навчитися працювати злагоджено.

«Кожен елемент повторюється десятки разів, поки правильні дії не стануть автоматичними. Звісно, це непросто, особливо якщо згадати все довоєнне цивільне життя. Але помічаю, що після таких марш-кидків мене вже мало що лякає», – зізнається нацгвардієць Олексій. Ще недавно він працював у логістиці, а нині проходить базову загальновійськову підготовку під керівництвом інструкторів 2 Галицької бригади.

Базова загальновійськова підготовка – це фундамент, на якому формується військовослужбовець. Саме тут закладаються навички, необхідні для дій у стресових умовах, витривалість, дисципліна та здатність працювати в команді. Крок за кроком гвардійці готуються до майбутньої служби, розуміючи, що за кожним відпрацьованим елементом стоїть найцінніше – життя побратимів і власне життя.