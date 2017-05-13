Завтра у Тернополі презентують 12 метровий вишитий рушник

Хто ще не знає, що у Тернополі, окрім Мистецький фестиваль “Ї” і Фон Вакано Крафт Фест – пиво, м’ясо та Файне місто, проходить ще й фестиваль Співочого поля 13-14 травня? І 14 травня презентують 12метровий вишитий рушник. А ще – виступатиме Тартак!!!

Ловіть програму на завтра:

Робота містечка майстрів народних художніх промислів – 10.00

Свято матері, сім’ї та родини «Я люблю свою сім’ю» – 10.00-13.00.

Локації:

горіхова алея – «Малюємо свою сім’ю» – консультативна локація від медичного університету; – спортивна естафета;

фонтан – поліцейський квест; – фотозона; – сімена консультація.

футбольне поле за Співочим полем – футбол; – родинний футбол

ліва алея від фонтану до Співочого поля – виставка виробів учнів профтехучилищ.

Парад сімей (Архикатедральний собор – Співоче поле), виступи дитячих колективів міста, ігри,конкурси – 13.30-14.30

Виступи хореографічних колективів, дитячих колективів міста, ігри,конкурси – 14.00-15.00

Концертні виступи колективів Тернопільщини – 15.00-16.00

Виступи учасників Всеукраїнського творчого проекту «Мистецтво єднає Україну» – 16.00-18.00

Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» за участю відомих тернопільських естрадних виконавців. Презентація Міжнародного вишитого рушника – єднання «Цвіт вишиванки» – 18.00-20.00

Церемонія вручення автобуса волонтерам – 20.00 Виступи музичних гуртів м. Тернополя – 20.15

Виступ гурту «Тартак» – 21.30

Молодіжна вечірка ­– 22.30