Завтра у Тернополі презентують 12 метровий вишитий рушник
Хто ще не знає, що у Тернополі, окрім Мистецький фестиваль “Ї” і Фон Вакано Крафт Фест – пиво, м’ясо та Файне місто, проходить ще й фестиваль Співочого поля 13-14 травня? І 14 травня презентують 12метровий вишитий рушник. А ще – виступатиме Тартак!!!
Ловіть програму на завтра:
Робота містечка майстрів народних художніх промислів – 10.00
Свято матері, сім’ї та родини «Я люблю свою сім’ю» – 10.00-13.00.
Локації:
горіхова алея – «Малюємо свою сім’ю» – консультативна локація від медичного університету; – спортивна естафета;
фонтан – поліцейський квест; – фотозона; – сімена консультація.
футбольне поле за Співочим полем – футбол; – родинний футбол
ліва алея від фонтану до Співочого поля – виставка виробів учнів профтехучилищ.
Парад сімей (Архикатедральний собор – Співоче поле), виступи дитячих колективів міста, ігри,конкурси – 13.30-14.30
Виступи хореографічних колективів, дитячих колективів міста, ігри,конкурси – 14.00-15.00
Концертні виступи колективів Тернопільщини – 15.00-16.00
Виступи учасників Всеукраїнського творчого проекту «Мистецтво єднає Україну» – 16.00-18.00
Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» за участю відомих тернопільських естрадних виконавців. Презентація Міжнародного вишитого рушника – єднання «Цвіт вишиванки» – 18.00-20.00
Церемонія вручення автобуса волонтерам – 20.00 Виступи музичних гуртів м. Тернополя – 20.15
Виступ гурту «Тартак» – 21.30
Молодіжна вечірка – 22.30