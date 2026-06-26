На війні загинув захисник Іван Бачинський з Тернопільщини

21 червня 2026 року, виконуючи військовий обов’язок із захисту України, загинув житель села Переволока, старший стрілець-оператор, солдат Іван Бачинський, 1991 року народження.

Життя воїна обірвалося поблизу населеного пункту Оріхуватка Донецької області внаслідок ураження FPV-дроном противника.

Іван віддав найдорожче – своє життя – за свободу, незалежність і майбутнє України. Його мужність, відданість військовій присязі та любов до рідної землі назавжди залишаться у пам’яті вдячних земляків.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя. У цей важкий час схиляємо голови у скорботі разом із вами.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України!