Після років російського полону додому повернувся майор Іван Лужний з Тернопільщини

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Повернувся з полону: у Саранчуківській громаді зустріли земляка Івана Лужного

Саранчуківська громада з великою радістю повідомила про повернення з російського полону свого земляка, уродженця села Вільховець — Івана Романовича Лужного.

Іван Лужний — офіцер Національної гвардії України, начальник оркестру — військовий диригент, майор. Народився 27 січня 1980 року в селі Вільховець. До початку повномасштабного вторгнення проживав у Маріуполі.

20 травня 2022 року в районі металургійного комбінату «Азовсталь» військовослужбовець потрапив у російський полон.

Після довгих років неволі Іван Лужний нарешті повернувся на рідну землю. Ця подія стала надзвичайно радісною звісткою не лише для його рідних та близьких, а й для всієї громади.

У громаді наголошують, що пишаються мужністю, стійкістю та незламністю земляка, який гідно виконував свій військовий обов’язок, захищав Україну, пройшов через важкі випробування полону та вистояв.

Повернення Івана Лужного називають символом незламності українського духу, віри та надії.