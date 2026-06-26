Запаси вичерпуються: у Тернополі шукають донорів 3− та 4− груп крові

У Тернопільському обласному центрі служби крові повідомили про потребу в донорах із 3− та 4− групами крові.

У медзакладі наголошують, що запаси цих груп наразі потребують термінового поповнення, адже компоненти крові щодня необхідні пацієнтам після складних операцій, людям із важкими травмами, а також пораненим військовослужбовцям.

«Зараз ми особливо потребуємо донорів із 3− та 4− групами крові. Просимо всіх, хто має ці групи та не має протипоказань до донорства, знайти можливість найближчим часом прийти до центру. Одна донація може допомогти одразу кільком пацієнтам», — зазначили у Тернопільському обласному центрі служби крові.

У центрі нагадують, що донором може стати здорова людина віком від 18 років, яка не має тимчасових чи постійних протипоказань до донації.

Тернопільський обласний центр служби крові працює у будні з 08:00 до 13:00. Перед донацієюрекомендують добре виспатися, поснідати легкою їжею та дотримуватися рекомендацій щодо підготовки до здачі крові.