Під час ротації на Херсонщині загинув патрульний з Тернополя Ігор Кульбаба

Тернопільщина втратила ще одного захисника України. Під час виконання службових та бойових завдань на Херсонщині загинув патрульний поліцейський Ігор Кульбаба.

Життя правоохоронця обірвала атака ворожого FPV-дрона. Трагедія сталася під час чергової ротації до прифронтового регіону, де він разом із колегами виконував поставлені завдання.

Ігор Кульбаба розпочав службу в патрульній поліції Тернопільської області у 2016 році — від моменту створення підрозділу. Колеги згадують його як щиру, відповідальну та небайдужу людину, яка завжди залишалася вірною Присязі та професійному обов’язку.

У загиблого залишилися дружина, однорічний син та дев’ятирічна донька.

У патрульній поліції зазначають, що Ігор був справедливим, надійним товаришем і відданим своїй справі правоохоронцем.

Рідним, близьким, друзям та колегам загиблого висловлюють щирі співчуття.

Світла пам’ять Герою. 🕯️🇺🇦