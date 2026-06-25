Під час ротації на Херсонщині загинув патрульний з Тернополя Ігор Кульбаба
Тернопільщина втратила ще одного захисника України. Під час виконання службових та бойових завдань на Херсонщині загинув патрульний поліцейський Ігор Кульбаба.
Життя правоохоронця обірвала атака ворожого FPV-дрона. Трагедія сталася під час чергової ротації до прифронтового регіону, де він разом із колегами виконував поставлені завдання.
Ігор Кульбаба розпочав службу в патрульній поліції Тернопільської області у 2016 році — від моменту створення підрозділу. Колеги згадують його як щиру, відповідальну та небайдужу людину, яка завжди залишалася вірною Присязі та професійному обов’язку.
У загиблого залишилися дружина, однорічний син та дев’ятирічна донька.
У патрульній поліції зазначають, що Ігор був справедливим, надійним товаришем і відданим своїй справі правоохоронцем.
Рідним, близьким, друзям та колегам загиблого висловлюють щирі співчуття.
Світла пам’ять Герою. 🕯️🇺🇦