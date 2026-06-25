На Тернопільщині рятувальники витягли собаку з каналізаційного колодязя

У селищі Гусятин рятувальники допомогли собаці, яка впала до каналізаційного колодязя та не могла самостійно вибратися на поверхню.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, виклик надійшов увечері 24 червня. Небайдужі місцеві жителі помітили тварину в пастці та звернулися по допомогу за номером 101.

На місце події оперативно прибули фахівці Служби порятунку. За допомогою пожежної драбини один із рятувальників спустився на дно колодязя та обережно підняв собаку нагору.

На щастя, тварина не постраждала.

У ДСНС подякували мешканцям, які не залишилися осторонь та вчасно повідомили про небезпечну ситуацію.

«Для Служби порятунку кожне врятоване життя — це перемога», — наголосили рятувальники.