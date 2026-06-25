До 5 годин без світла: українців попередили про можливі обмеження

У липні та серпні в Україні можуть запроваджувати аварійні відключення електроенергії тривалістю до п’яти годин на добу. Такий сценарій можливий у разі тривалого періоду високих температур та відновлення масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, найбільші ризики виникатимуть у вечірні години максимального споживання електроенергії.

«Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів», — зазначив очільник «Укренерго».

Водночас він наголосив, що за відсутності нових масштабних атак на енергосистему країна має високі шанси пройти літній період без обмежень електропостачання.

За словами Зайченка, нині українська енергосистема значно краще підготовлена до можливих ударів, ніж рік тому. Зокрема, збільшилася кількість об’єктів розподіленої генерації, будуються нові електростанції із додатковим рівнем захисту, а також посилено захист підстанцій «Укренерго» та операторів систем розподілу.

«Цього літа ситуація значно легша, ніж влітку 2025 року. Тому графіки відключень можливі, але вони не будуть такими важкими, як узимку», — підсумував керівник компанії.