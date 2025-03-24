56% хворих – діти: яка ситуація з грипом і ГРВІ на Тернопільщині

Епідемічна ситуація з грипом, ГРВІ та COVID-19 у Тернопільській області (станом на 24.03.2025). За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Основні показники за останній тиждень (17.03 – 23.03.2025):

✅ Загальна захворюваність – 558,5 випадків на 100 тис. населення (5 688 осіб), що вище епідемпорогу, але знизилось на 11,9% порівняно з попереднім тижнем.

✅ Діти складають 56% усіх хворих (3 184 особи), з них 61,6% – школярі (1 962 дитини).

✅ Госпіталізовано – 191 людина (-24,2% до попереднього тижня), з них 99 дітей.

✅ COVID-19 – 5 нових випадків (0,09% від усіх ГРВІ), серед дітей – 0 випадків.

✅ Летальних випадків від грипу та COVID-19 не зафіксовано.

Лабораторні дослідження (ПЛР):

🔬 Обстежено 199 осіб:

1 (0,5%) – позитивний на SARS-CoV-2.

Вакцинація:

💉 З початку епідсезону щеплено 4 309 осіб проти грипу.

❗ Вакцинація проти грипу не входить до нацкалендаря, тому проводиться за рахунок місцевих бюджетів, підприємств або самостійно.

Як захиститися?

🟢 Уникайте контактів із хворими.

🟢 Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання.

🟢 Зміцнюйте імунітет: повноцінне харчування, сон, мінімізація стресу.

🟢 Дотримуйтесь гігієни: прикривайте рот під час кашлю/чхання.

Важливо! Вакцина від COVID-19 не захищає від грипу, і навпаки. Оптимальний захист – комплексна профілактика.