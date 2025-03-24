56% хворих – діти: яка ситуація з грипом і ГРВІ на Тернопільщині
Епідемічна ситуація з грипом, ГРВІ та COVID-19 у Тернопільській області (станом на 24.03.2025). За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Основні показники за останній тиждень (17.03 – 23.03.2025):
✅ Загальна захворюваність – 558,5 випадків на 100 тис. населення (5 688 осіб), що вище епідемпорогу, але знизилось на 11,9% порівняно з попереднім тижнем.
✅ Діти складають 56% усіх хворих (3 184 особи), з них 61,6% – школярі (1 962 дитини).
✅ Госпіталізовано – 191 людина (-24,2% до попереднього тижня), з них 99 дітей.
✅ COVID-19 – 5 нових випадків (0,09% від усіх ГРВІ), серед дітей – 0 випадків.
✅ Летальних випадків від грипу та COVID-19 не зафіксовано.
Лабораторні дослідження (ПЛР):
🔬 Обстежено 199 осіб:
- 1 (0,5%) – позитивний на SARS-CoV-2.
Вакцинація:
💉 З початку епідсезону щеплено 4 309 осіб проти грипу.
❗ Вакцинація проти грипу не входить до нацкалендаря, тому проводиться за рахунок місцевих бюджетів, підприємств або самостійно.
Як захиститися?
🟢 Уникайте контактів із хворими.
🟢 Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання.
🟢 Зміцнюйте імунітет: повноцінне харчування, сон, мінімізація стресу.
🟢 Дотримуйтесь гігієни: прикривайте рот під час кашлю/чхання.
Важливо! Вакцина від COVID-19 не захищає від грипу, і навпаки. Оптимальний захист – комплексна профілактика.