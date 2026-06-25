Тернопільщина втратила молодого захисника Дмитра Фуголя

Знову сумна звістка надійшла у Більче-Золотецькій громаду. Повідомляють на сторінці громади.

Підтвердилась загибель Воїна Героя Фуголь Дмитра Анатолійовича (16.07.1996 р.н.), гранатометника 3 штурмового відділення 1 штурмового взводу 1 штурмової роти військової частини А4862 , який під час виконання бойового завдання 05.07.2024 року зник безвісти в районі н.п. Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області і майже два роки його доля залишалася невідомою.

Дмитро Фуголь житель Кривого Рогу Дніпропетровської області .

Його сім’я , як внутрішньо переміщені особи, переїхала в село Олексинці , яке стане для нього домівкою вічного спочинку.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам спочилого солдата. Жодні слова не вгамують цей біль, ми лише можемо розділити його з вами та схилити голови у спільній молитві.

Низький уклін Захиснику!

Світла пам’ять Герою!

Слава Україні!

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