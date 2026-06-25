У Тернополі конкурс на директора школи №5 визнали таким, що не відбувся через низький результат кандидатки

У Тернополі конкурс на заміщення посади директора Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов визнали таким, що не відбувся.

Відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія під час засідання, яке відбулося 22 червня 2026 року в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради.

Єдиною кандидаткою на посаду була Зоряна Гуцул, яка взяла участь у всіх етапах конкурсного відбору: презентації перспективного плану розвитку закладу, письмовому тестуванні знань законодавства у сфері освіти та виконанні ситуаційного завдання.

За результатами оцінювання кандидатка отримала 29 балів, що становить 38% від максимально можливого результату. Оскільки цей показник є нижчим за 50%, конкурсна комісія ухвалила рішення не визначати переможця.

У підсумку конкурс на посаду директора школи №5 визнано таким, що не відбувся. Комісія рекомендувала міському голові повторно оголосити відбір на цю посаду.