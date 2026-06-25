Омбудсман Лубінець закликав уряд знизити прохідний бал НМТ до 130 балів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець закликав Кабмін та Міністерство освіти і науки знизити прохідний бал НМТ зі 150 до 130 балів.

Про це він написав у телеграмі.

За його словами, цьогоріч діти складали НМТ в умовах повітряних тривог, в укриттях та під час технічних збоїв. Через це у червні 2026 року до Лубінця надійшла 21 скарга на проблеми під час іспиту НМТ.

З цього приводу Лубінець уже написав листа уряду та МОН, де висунув пропозиції, серед яких — знизити прохідний бал, повернути право на апеляцію після іспиту, опубліковувати тести та правильні відповіді після НМТ і врегулювати іспит для тих дітей, які перебувають у місцях несвободи.