У Тернополі встановлять меморіальну таблицю полеглому захиснику Роману Чудику

У Тернополі встановлять меморіальну таблицю полеглому захиснику України Роману Чудику. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

Пам’ятна дошка буде розміщена на фасаді багатоквартирного житлового будинку на просп. Злуки, 55 – саме тут проживав військовослужбовець.

Меморіальна таблиця стане символом вдячності та пошани до Героя, який віддав життя за Україну, і нагадуватиме майбутнім поколінням про його мужність, самопожертву та любов до рідної землі.

Довідка. Чудик Роман Ярославович – 34-річний український військовий, молодший сержант, командир відділення штурмового спеціалізованого відділення штурмового спеціалізованого взводу штурмового спеціалізованого батальйону військової частини А4638.

Народився Роман 28 вересня 1991 року в селі Липа на Івано-Франківщині. Згодом сім’я переїхала жити до Тернополя. Роман закінчив Тернопільський ліцей №21-спеціалізовану мистецьку школу імені Ігоря Герети.

До лав Збройних сил України Роман доєднався у травні 2022 року. Був цілеспрямованим, хоробрим, людиною честі, слова, завжди приходив на допомогу іншим. Загинув 9 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Шийківка Ізюмського району Харківської області.

Похований Роман Чудик 19 лютого 2026 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що Микулинецькому кладовищі.

Залишились маленький син Давид, який народився у лютому 2022 року, та дружина Марія.