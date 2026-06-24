Ексголовному архітектору Тернополя повідомили про підозру через передачу земель громади у приватну власність

Колишньому начальнику управління містобудування, архітектури та кадастру — головному архітектору Тернопільської міської ради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними джерел «Погляду», ймовірно, йдеться про Василя Бесагу.

Як повідомляє Тернопільська обласна прокуратура, посадовця викрили за процесуального керівництва прокурорів області.

За версією слідства, у 2018 та 2020 роках він незаконно надав висновки про погодження проєктів землеустрою щодо земель комунальної власності у Тернополі. Надані документи стали підставою для передачі земельних ділянок, які належали територіальній громаді, у приватну власність третіх осіб.

Йдеться про земельні ділянки, розташовані на вулицях Білогірській, Чернівецькій та 15 Квітня.

За висновками правоохоронців, унаслідок таких дій Тернопільська міська громада втратила земельні ділянки загальною вартістю понад 3 мільйони гривень. Слідство вважає, що це спричинило тяжкі наслідки для інтересів громади.

Колишньому посадовцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 240 гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління ГУНП у Тернопільській області. Оперативний супровід забезпечують співробітники Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області ДСР Національної поліції України.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини справи.

Що відомо про Василя Бесагу

За даними відкритих джерел, Василь Бесага тривалий час очолював управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради та був головним архітектором Тернополя. На цій посаді він працював із 2011 року.

У червні 2026 року посадовець залишив роботу в міській раді у зв’язку з виходом на пенсію.

Це не перша кримінальна справа, у якій фігурує ім’я колишнього головного архітектора. У 2021 році правоохоронці повідомили йому про підозру через погодження документації щодо земельної ділянки в Тернополі. Тоді слідство вважало, що дії посадовця могли завдати збитків громаді на понад 1,3 млн грн.

У 2023 році суд першої інстанції виправдав Василя Бесагу. Водночас у 2025 році Верховний Суд скасував рішення попередніх судових інстанцій та направив справу на новий апеляційний розгляд.

Також ім’я Василя Бесаги неодноразово згадувалося у публічних дискусіях щодо забудови Тернополя та містобудівної політики міста. Зокрема, у різні роки окремі депутати міської ради та громадські активісти висловлювали претензії до роботи управління архітектури через питання забудови та використання земельних ділянок.

Важливо: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.