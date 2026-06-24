У Тернополі продовжують встановлювати камери відеоспостереження

У Тернополі продовжують реалізовувати програму «Безпечний двір», метою якої є підвищення рівня безпеки мешканців у житлових мікрорайонах міста. У рамках програми в дворах багатоквартирних будинків встановлюють камери відеоспостереження, що допомагають запобігати правопорушенням та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

У Тернопільській міській раді наголошують, що в умовах воєнного стану система відеоспостереження продовжує працювати. Водночас доступ до відеозаписів з міркувань громадської безпеки мають виключно правоохоронні органи.

Мешканці багатоквартирних будинків, які бажають встановити камери відеонагляду у своєму дворі, можуть долучитися до програми. Для цього необхідно подати колективне письмове звернення до відділу звернень Тернопільської міської ради за адресою: вул. Листопадова, 6.

У міськраді зазначають, що програма «Безпечний двір» є одним із важливих інструментів забезпечення громадської безпеки та сприяє створенню комфортного й безпечного середовища для жителів Тернополя.