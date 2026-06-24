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Пантеон Героїв 

Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається молодий захисник Юрій Пристайко з Тернопільщини

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Підтвердилася загибель жителя села Зарубинці Юрія Пристайка (1999 р. н.), який з 27 серпня 2024 року вважався зниклим безвісти, повідоляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦 Солдат Юрій Пристайко, механік-водій механізованого відділення, загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області, мужньо виконуючи військовий обов’язок, вірний військовій присязі та українському народові.
🙏😥 Щиро співчуваємо матері, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав нашого Захисника. Нехай Господь дарує сили пережити цей невимовний біль втрати.
🚔🇺🇦 Зустріч Героя відбудеться у четвер, 25 червня, о 13:30 у Сквері Героїв міста Збаража.
🚔 Траурний кортеж буде рухатися через село Чернихівці до Скверу Героїв, після спільної молитви попрямує до рідної домівки Захисника в село Зарубинці, а згодом — до церкви Святого Івана Богослова, де відбудеться парастас.
✝️ Чин похорону відбудеться у пятницю, 26 червня, об 11:00 у церкві Святого Івана Богослова в селі Зарубинці.
🇺🇦🙏 Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого воїна, створивши живий коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, та провести в останню земну дорогу нашого Героя, який віддав своє молоде життя за свободу, незалежність і майбутнє України.

🕯️ Вічна пам’ять і слава Герою!

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