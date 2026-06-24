Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається молодий захисник Юрій Пристайко з Тернопільщини

Підтвердилася загибель жителя села Зарубинці Юрія Пристайка (1999 р. н.), який з 27 серпня 2024 року вважався зниклим безвісти, повідоляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

Солдат Юрій Пристайко, механік-водій механізованого відділення, загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області, мужньо виконуючи військовий обов’язок, вірний військовій присязі та українському народові.

Щиро співчуваємо матері, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав нашого Захисника. Нехай Господь дарує сили пережити цей невимовний біль втрати.

Зустріч Героя відбудеться у четвер, 25 червня, о 13:30 у Сквері Героїв міста Збаража.

Траурний кортеж буде рухатися через село Чернихівці до Скверу Героїв, після спільної молитви попрямує до рідної домівки Захисника в село Зарубинці, а згодом — до церкви Святого Івана Богослова, де відбудеться парастас.

Чин похорону відбудеться у пятницю, 26 червня, об 11:00 у церкві Святого Івана Богослова в селі Зарубинці.

Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого воїна, створивши живий коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, та провести в останню земну дорогу нашого Героя, який віддав своє молоде життя за свободу, незалежність і майбутнє України.

Вічна пам’ять і слава Герою!