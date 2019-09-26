Лікар тернопільського центру здоров’я Наталія Харченко розповіла про серцево-судинні захворювання та їхнє запобігання

Про серцево-судинні захворювання, їхнє запобігання та про проведення Всесвітнього дня серця на Тернопільщині розповіла Наталія Миколаївна Харченко – завідуюча відділенням КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я».

Наталіє Миколаївно, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з серцево-судинними захворюваннями у нашій області?

На превеликий жаль, майже 58% дорослих, у тому числі близько 35% працездатного населення в Тернопільській області страждають на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання. А за рік, у нашій області діагностують понад тисячу інфарктів міокарда, а хворих в передінфарктному стані є ще 1,5-2 тисячі. Рівень смертності, по всій Україні, через серцево-судинні захворювання складає більше ніж 60%.

Ви сказали, що 58% населення Тернопілля страждає на серцево-судинні захворювання. На Вашу думку, які основні причини таких показників?

Перша і, напевно, найголовніша – це ми самі. Більшість людей не дотримується елементарних вимог, необхідних для нормальної підтримки серцево-судинної системи у здоровому стані. Багато хто не веде здоровий спосіб життя. Що я маю на увазі: багато хто палить, особливо це стосується чоловіків, люди не слідкують за своєю вагою, ведуть малорухомий спосіб життя, не контролюють рівень цукру та холестерину, не звертаються до кардіологів та багато нервують.

А у Вас є якісь правила або поради, яким Ви рекомендували б слідувати для профілактики і здоров’я серця?

Ризики бувають такі, що модифікуються і не модифікуються. Перші – це ті, на які людина може вплинути – спосіб життя і харчування, наприклад. Інші ж не можуть змінитися за бажанням людини – вік, стать, спадковість. Тому, щоб знизити ризики хворіб серця потрібно зайнятися профілактикою підвладних людській волі факторів. Тому, щоб намагайтеся постійно рухатися та вести активний спосіб життя, уникайте надмірності в їжі та дуже жирних продуктів, вони шкодять вашому здоров’ю. Обов’язково раз на рік здавайте аналізи та робіть обстеження. Ну і звісно намагайтеся думати про щось позитивне, не нервуйте, уникайте стресів та робіть добрі справи.

Правда, що чоловіки мають більшу схильність до інфаркту?

Багато хто думає, інфаркт – доля в основному чоловіків і жінкам можна його не боятися. Однак це не так. Звичайно, жінки до 50 років захищені жіночими статевими гормонами, які бережуть судини від атеросклерозу. Однак, після клімаксу гормони-захисники пропадають, і жінки потрапляють в перші ряди групи ризику по серцевим хворобам.

Які Ваші прогнози на наступні кілька років: чи будуть люди більше замислюватися про те, що необхідно берегти своє здоров’я, вживати певних профілактичних заходів, займатися спортом, чи, навпаки, показники смертності будуть зростати?

Протягом останніх років наше суспільство дуже швидко змінюється, в тому числі й наш менталітет. Ці зміни торкаються нашого ритму життя, його режиму. Тому, мені здається, що все ж таки у майбутньому ми спостерігатимемо іншу динаміку в розвикту серцево-судинних захворювань. Вже зараз все більше і більше людей починають займатися спортом і все більше людей виступають за здоровий спосіб життя. В свою чергу, наша команда Тернопільського обласного центру громадського здоров’я буде продовжувати активно пропагувати здоровий спосіб життя та інформувати наше населення про профілактику і запобігання захворювань.

Як у цьому році буде відзначатися Всесвітній день серця? Хто його проводитиме?

Цьогоріч, команда Тернопільського обласного центру громадського здоров’я розпочинає масштабну інформаційну компанію на тему: «Здорове серце – запорука довгого та щасливого життя», яка триватиме з 27 вересня по 3 жовтня. Розпочинається тиждень присвячений дню серця із інформаційно-просвітницької акції, під час якої усі охочі зможуть безкоштовно виміряти артеріальний тиск, визначити індивідуальну потребу води в організмі, визначити індекс маси тіла, проконсультуватись у лікарів кардіологів та лікарів КНП “Тернопільський обласний центр громадського здоров’я” Тернопільської обласної ради та провести ЕКГ обстеження серця (за необхідності). Надалі наші експерти організувати круглий стіл для регіональних засобів масової інформації, тренінги для старшого покоління та квест-ігри присвячені профілактиці серцево-судинних захворювань для діток початкових класів. Також, команда Тернопільського обласного центру громадського здоров’я підготували бланки самодіагностики, які роздаватимуться протягом усього цього тижня.

Тернопільський обласний Центр громадського здоров’я