«Терпець урвався»: дачники Тернопільщини погрожують перекрити рух швидких поїздів через скорочення рейсів

Жителі Тернополя та навколишніх сіл, які добираються до своїх дач у Буцневі, Острові, Серединках, Великому Ходачкові, Денисові та інших населених пунктах, висловлюють обурення через зміну графіку руху поїзда «Тернопіль–Ходорів».

Після ремонту колії потяг, який мав відновити щоденне курсування, тепер їздить лише у вівторок та суботу. За словами місцевої активістки Галини Юрси, це створює великі труднощі для людей у розпал збору врожаю.

«Після ремонту колії потяг «Тернопіль- Ходорів» ходить лише по вівторках та суботах, а не щодня, як обіцяли залізничники. Це дуже не зручно в таку гарячу пору збору урожаю. Люди обурені. Мало того, що вони не можуть на свої зарплати та пенсії гідно жити у місті, їм обмежують право забезпечувати себе продуктами, які вони важкою працею вирощують на дачних ділянках. Люди налаштовані на акції протесту на залізниці , а якщо не буде відновлено щоденний рух поїзда «Тернопіль- Ходорів», перекривати рух швидких поїздів», – зазначає Юрса.

Місцеві жителі готують колективні звернення до Прем’єр-міністра України, голови Тернопільської ОВА, голови облради, мера Тернополя та керівництва «Укрзалізниці» з вимогою повернути щоденний рух приміського поїзда.