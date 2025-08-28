Легендарний «Співучка» зруйнували, але Тернопільська міськрада гарантує відновлення

Ми уже повідомляли, що у Тернополі 25 серпня 2025 року без попередніх пояснень знищили Співучка байк-парк, розташований у парку Національного відродження. Майданчик став відомим ще у 2000-х роках, коли тут з’явилися перші трампліни для катання на велосипедах, створені з ініціативи місцевих ентузіастів і волонтерів.

Протягом багатьох років трампліни слугували важливим спортивним об’єктом для тернопільських велосипедистів, зокрема екстремалів, і були частиною міської велоінфраструктури. Місцеві жителі висловлюють обурення через знищення об’єкта, який був створений власними силами громади.

Як зазначають активісти, влада Тернополя не приділяла належної уваги розвитку велоінфраструктури, що ставить під сумнів підтримку екстремального велоспорту. «Співучка» байк-парк був важливим для розвитку молоді та активного відпочинку, а його зникнення стало черговим кроком назад для велоспорту в місті.

Тернопільська міська рада надала офіційний коментар. За словами директора КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» Миколи Ткача, роботи проводилися для усунення потенційної небезпеки на ділянці та приведення території у безпечний стан.

«Після завершення робіт ділянка байк-парку буде відновлена, і велосипедисти знову зможуть користуватися цим об’єктом», — додав Микола Ткач