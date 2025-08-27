Курва війна” від Сергія Ухачевського
Сергій Ухачевський народився 14 липня 1966 року в місті Тернополі. Нині мешкає в Києві. Закінчив ТНПУ імені Володимира Гнатюка (факультет філології). Брав участь в афганській війні, був учасником Майдану (Революції Гідності) та АТО, волонтер, голова ГО «Міжнародна спілка волонтерів України».
Удостоєний нагороди «Золотий письменник України».
Напрямок творчості – гостросюжетна соціальна проза. Тексти Сергія Ухачевського завжди дуже «живі», класичні, динамічні. Він – автор низки романів та повістей, зокрема: «Стіна. Осінні ілюзії», «Пройдисвіти», «Чужа гра», «Карпатський капкан», «Легенди нескореної зими», «Божевільний рейд».
Новий роман «Курва війна» – авторська версія того, як могли б розвиватися події в Україні й у світі, якби путінська росія розпочала напад на Україну в лютому 2020 року. Можливо все було б по-іншому. Можна дізнатися про це, прочитавши цю захопливу книжку та відвідавши нашу презентацію. Запрошуємо всіх охочих та небайдужих!
Слава Україні! Героям Слава