23:57 | 26.08.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

На фронті загинув захисник Леонід Лучніков з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

 

Сумна звістка сколихнула Байковецьку громаду. 24 серпня 2025 року на Харківщині загинув Захисник України, уродженець села Гаї-Шевченківські — Лучніков Леонід Юрійович (1994 р.н.).

Леонід був люблячим чоловіком, турботливим батьком і сином. У нього залишилися найрідніші люди: батько Юрій, дружина Марія та двоє маленьких донечок — Даринка і Валерія, які зростатимуть із пам’яттю про свого Тата-Героя.

«Його серце билося любов’ю до сім’ї та України, яку він мужньо боронив. Він назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів та односельців як світла, щира і добра людина», — йдеться у повідомленні Байковецької громади.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким.

Схиляємо голови у скорботі та дякуємо за подвиг.

Вічна пам’ять Герою!

Герої не вмирають!

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *