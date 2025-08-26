На фронті загинув захисник Леонід Лучніков з Тернопільщини

Сумна звістка сколихнула Байковецьку громаду. 24 серпня 2025 року на Харківщині загинув Захисник України, уродженець села Гаї-Шевченківські — Лучніков Леонід Юрійович (1994 р.н.).

Леонід був люблячим чоловіком, турботливим батьком і сином. У нього залишилися найрідніші люди: батько Юрій, дружина Марія та двоє маленьких донечок — Даринка і Валерія, які зростатимуть із пам’яттю про свого Тата-Героя.

«Його серце билося любов’ю до сім’ї та України, яку він мужньо боронив. Він назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів та односельців як світла, щира і добра людина», — йдеться у повідомленні Байковецької громади.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким.

Схиляємо голови у скорботі та дякуємо за подвиг.

Вічна пам’ять Герою!

Герої не вмирають!