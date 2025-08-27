20:06 | 27.08.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

Уряд дозволив виїзд за межі України юнакам від 18 до 22 років

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , , ,

Кабінет Міністрів України 27 серпня ухвалив постанову, яка надає право чоловікам віком від 18 до 22 років включно виїжджати за межі країни навіть у період воєнного стану. Норма набирає чинності з 28 серпня 2025 року.

Згідно з документом, обмеження щодо перетину державного кордону не поширюються на цю категорію громадян, окрім випадків, визначених у пункті 2 Правил перетину кордону.

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що для виїзду чоловікам необхідно мати:

  • паспорт для виїзду за кордон;

  • військово-обліковий документ (можна в електронному форматі).

Обидва документи треба пред’явити на вимогу прикордонників.

Водночас є винятки: нова норма не стосується тих, хто займає посади в органах державної влади, державних структурах і місцевому самоврядуванні. Для них виїзд можливий лише у службове відрядження.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *