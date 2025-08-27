Уряд дозволив виїзд за межі України юнакам від 18 до 22 років

Кабінет Міністрів України 27 серпня ухвалив постанову, яка надає право чоловікам віком від 18 до 22 років включно виїжджати за межі країни навіть у період воєнного стану. Норма набирає чинності з 28 серпня 2025 року.

Згідно з документом, обмеження щодо перетину державного кордону не поширюються на цю категорію громадян, окрім випадків, визначених у пункті 2 Правил перетину кордону.

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що для виїзду чоловікам необхідно мати:

паспорт для виїзду за кордон;

військово-обліковий документ (можна в електронному форматі).

Обидва документи треба пред’явити на вимогу прикордонників.

Водночас є винятки: нова норма не стосується тих, хто займає посади в органах державної влади, державних структурах і місцевому самоврядуванні. Для них виїзд можливий лише у службове відрядження.