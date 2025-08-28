Укрзалізниця організувала автобуси та пересадки для пасажирів у Хмельницькому, Вінниці та Тернополі

Сьогодні вночі росія знову атакувала Україну, внаслідок чого пошкоджено залізничну інфраструктуру в районі Козятина. Через це Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни у русі поїздів та затримки.

🔹 Зміни маршрутів:

Поїзди, що курсують між Києвом та Львовом, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

🔹 Автобусне сполучення:

Для пасажирів до станцій Хмельницький та Вінниця організовано автобусні перевезення з ділянок Шепетівка — Хмельницький та Шепетівка — Вінниця.

Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та №103), організовано пересадку на станції Красне.

🔹 Затримки поїздів:

Зі Жмеринського напрямку на Київ із затримкою 5 і більше годин прибудуть:

• №106 Одеса — Київ

• №74 Перемишль — Харків

• №22/104 Львів — Харків / Краматорськ

Низка поїздів Інтерсіті+ відправляться із Києва із затримкою до 2 годин:

• №743 Київ — Львів

• №732 Київ — Запоріжжя

• №722 Київ — Харків

• №712 Київ — Краматорськ

Міжнародний поїзд №23 Київ — Хелм прямуватиме із затримкою близько 6 годин через прогнозоване пізнє прибуття зворотного рейсу. Укрзалізниця працює над скороченням часу затримки на кордоні.

🔹 Вокзали та пересадки:

Київ-Пасажирський вокзал працює у звичайному режимі.

Пасажири, які не встигли на свій рейс через тривогу, зможуть скористатися іншими поїздами цього напрямку за квитками попереднього рейсу.

Укрзалізниця запевняє, що залізничники роблять усе можливе, аби відновити графік та скоротити час затримок.