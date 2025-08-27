Пенсійні виплати для військовослужбовців із інвалідністю: що важливо знати

Військовослужбовці, які мають статус інвалідності, мають право на продовження пенсійних виплат незалежно від проходження повторного огляду, якщо вони перебувають на службі.

Пенсія зберігається: на весь період проходження служби, протягом 60 днів після звільнення, або до моменту проведення оцінювання повсякденного функціонування, якщо воно відбувається раніше.

Повторне оцінювання під час служби не є обов’язковим. Воно проводиться лише за бажанням людини та за наявності підстав. Якщо людина продовжує службу, виплати не мають перериватись навіть після завершення строку попереднього огляду.

Рішення про продовження пенсій приймається на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. У разі зміни групи або підгрупи інвалідності після повторного оцінювання, розмір пенсії переглядається з місяця, наступного за місяцем надходження інформації до Пенсійного фонду України.

Якщо на практиці виникають труднощі з реалізацією цих норм — просимо повідомляти Міністерство охорони здоров’я. Це дозволяє вчасно реагувати на порушення та підтримувати права військовослужбовців.