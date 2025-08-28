На Тернопільщині за добу — 6 пожеж та 3 виїзди рятувальників на допомогу

Минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували шість пожеж та тричі виїжджали на допомогу мешканцям краю.

За інформацією рятувальників, вогнеборці гасили займання пожнивних залишків (2 га), сухої трави (0,5 га), сміття та покинутої будівлі. Також сталися й серйозніші інциденти:

у Тернополі на вул. Поліській загорівся автомобіль, вогонь перекинувся на адмінбудівлю, яку вдалося врятувати;

у селі Сухостав горіли речі та меблі в житловому будинку, завдяки оперативним діям вогнеборців будівлю врятовано.

Крім того, рятувальники тричі залучалися для ліквідації небезпечних комах:

у школі в Теребовлі видалили гніздо ос;

у Тернополі — рій бджіл біля багатоповерхівки;

у селі Красне — гніздо шершнів на горищі житлового будинку.

ДСНС вкотре застерігає громадян від підпалів сухої рослинності, адже це не лише шкодить довкіллю, а й може призвести до масштабних пожеж та втрати майна.

📞 У разі небезпеки слід телефонувати за номером 101.