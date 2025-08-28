Нові тарифи «Тернопільобленерго»: що зміниться для споживачів з вересня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 26 серпня 2025 року ухвалила рішення про зміну тарифів на розподіл електричної енергії.

Для населення вартість електроенергії не зросте, адже й надалі діятиме механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО), який гарантує фіксовані ціни.

Водночас для споживачів АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» з 1 вересня 2025 року встановлюються такі тарифи на розподіл:

1 клас – 439,53 грн/МВт•год (без ПДВ), зростання на 0,6%;

2 клас – 2283,59 грн/МВт•год (без ПДВ), зростання на 1,2%.

У Комісії зазначають, що підвищення необхідне для стабільної роботи операторів системи розподілу, модернізації мереж та підвищення їх надійності.