Нові тарифи «Тернопільобленерго»: що зміниться для споживачів з вересня
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 26 серпня 2025 року ухвалила рішення про зміну тарифів на розподіл електричної енергії.
Для населення вартість електроенергії не зросте, адже й надалі діятиме механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО), який гарантує фіксовані ціни.
Водночас для споживачів АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» з 1 вересня 2025 року встановлюються такі тарифи на розподіл:
-
1 клас – 439,53 грн/МВт•год (без ПДВ), зростання на 0,6%;
-
2 клас – 2283,59 грн/МВт•год (без ПДВ), зростання на 1,2%.
У Комісії зазначають, що підвищення необхідне для стабільної роботи операторів системи розподілу, модернізації мереж та підвищення їх надійності.