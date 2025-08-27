220 років історії – закрито: батьки Підволочиської громади протестують проти реорганізації школи

«Закрили школу, але дороги й автобуса для дітей немає»: батьки й жителі Підволочиської громади обурені рішенням влади

З 1 вересня Кабінет Міністрів припиняє фінансування шкіл, де навчається менше ніж 45 учнів. Причиною називають високу вартість утримання та навчання однієї дитини в таких закладах. Надалі місцева влада вирішуватиме самостійно: або закривати малокомплектні школи, або утримувати їх коштом місцевих бюджетів.

Закриття вже торкнулося Супранівської гімназії, якій було понад 220 років. Заклад реорганізували, а батьки та мешканці сіл залишилися перед проблемою довезення дітей до Підволочиська.

Місцева жителька Женя Дека наголошує на проблемах транспорту та стану доріг:

«В той час, як батьки дітей спокійно готують дітей до школи, інші відстоюють можливість отримати хоч якийсь довіз учнів до Підволочиська! Була Супранівська гімназія 220 років – закрили, реорганізували як малокомплектну! Школа, яка виховала не одне покоління дітей! Але чи депутати і пан Дацко подумали, як довозити дітей до Підволочиська при відсутності доріг сполученням Росохуватець – Коршилівка – Супранівка?»

За словами жінки, нинішній стан доріг катастрофічний:

«Ями, в яких можна втопити машину, позбутися колеса, розбити ходову, аварійні мости! Немає дороги – немає автобуса, який забиратиме дітей до школи! Чому діти з Росохуватця і Коршилівки мають місити болото, мокнути під дощем, щоб якось добратися до Супранівки? Чому все знову лягає на плечі батьків, які не мають можливості довозити дітей?»

Вона також нагадала про обіцянки влади:

«Пане Дацко, ви клялися, божилися, обіцяли, що автобус буде! Подивіться на нашу дорогу! Ви мали багато часу, щоб хоч щось зробити! А вийшло що? Віз і далі там! Директор школи проїхала маршрутом, по якому має бути автобус, і вона в глибокому шоці! Як їй возити дітей? Автобус тиждень буде їхати, а тиждень – стояти на ремонті!»

На допис Жені відреагувала Марія Сіщук Іваницька, додавши:

«Супранівську школу легше було дофінансувати з бюджету Підволочиської селищної ради, ніж тепер вкладати набагато більше коштів у дороги, зупинки, благоустрій! Але ніхто з голосуючих депутатів (за закриття школи) не виявив бажання проїхатись по наших селах, як я пропонувала їм на сесії… Ось такі реалії у нашій країні, у нашій Підволочиській громаді».

Батьки заявляють, що готові чекати лише до 1 вересня:

«Ми, батьки дітей, даємо вам час до 1 вересня! Якщо не будуть забирати наших дітей до школи по маршруту, який обговорювали, розмови будуть зовсім інші! З такими стараннями, як ви закривали школу, так і робіть дорогу! Ви знищили те, що можна було врятувати!»

На підтвердження своїх слів люди показують зупинку, на якій дітям доведеться чекати автобус:

«Це нормально???» – запитують вони.

Жителі Підволочиської громади вимагають від влади не лише обіцянок, а реальних рішень: відремонтувати дорогу та забезпечити шкільний автобус. Інакше — діти з навколишніх сіл залишаться без доступу до освіти.