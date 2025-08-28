Тернополянин залишився без майна після застілля

У Тернополі місцевий житель залишився без майна після застілля з малознайомим чоловіком. Правоохоронці з’ясували, що фігурант уже має кримінальне минуле.



До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 54-річний мешканець обласного центру із заявою про крадіжку. За словами потерпілого, у нього викрали мобільний телефон та банківську картку, з якої згодом було перераховано 90 000 гривень.



У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 40-річний житель Білецької територіальної громади. Відомо, що чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних правопорушень.



Як встановили поліцейські, напередодні потерпілий та фігурант разом розпивали алкогольні напої. Скориставшись безпорадним станом знайомого, зловмисник викрав його телефон і банківську картку. Згодом він переказав гроші на власний рахунок, а мобільний пристрій залишив собі.



За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру. Досудове розслідування триває.





