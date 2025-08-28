У Києві кількість загиблих від нічної російської атаки зросла до 13 осіб, серед них троє дітей

У ніч проти 28 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони-камікадзе, балістичні та крилаті ракети, а також «Кинджали». Рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Станом на 10:55 загинуло 12 осіб у Дарницькому районі та 1 — у Шевченківському. Серед загиблих троє дітей віком 2, 14 та 17 років. Одну дитину вдалося деблокувати на місці, двоє інших померли в лікарні від тяжких травм.

Ще 10 осіб вважаються безвісти зниклими. На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. До операцій долучені мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, аби постраждалі, які втратили документи, могли швидко відновити їх.

Місцеві мешканці та правоохоронці наголошують на важливості дотримання безпеки та інформуванні про зниклих.