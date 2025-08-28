Масована атака на Київ: є загиблі, серед них дитина, десятки поранених

У ніч проти 28 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони-камікадзе, балістичні та крилаті ракети, а також «Кинджали». Унаслідок обстрілів загинули щонайменше 8 людей, ще 45 отримали поранення.

Жертви та постраждалі

Серед загиблих — 1 дитина (за даними президента Володимира Зеленського).

Серед поранених — щонайменше 5 дітей віком від 7 до 17 років .

30 постраждалих було госпіталізовано до лікарень столиці.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, є висока ймовірність, що під завалами досі залишаються люди.

Руйнування

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, наслідки ударів зафіксували більш ніж на 20 локаціях у різних районах столиці: Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському.

У Дарницькому районі пряме влучання знищило частину п’ятиповерхівки, постраждали також 9- та 16-поверхові будинки, приватний будинок, стоянка та дитячий садок.

У Дніпровському районі пошкоджена 25-поверхівка, дрон влучив у двір поруч із 9-поверховим будинком, десятки автомобілів знищені чи пошкоджені.

У Солом’янському районі горів приватний будинок.

У Шевченківському районі пошкоджено кілька офісних приміщень та автівки.

У Голосіївському районі вибито вікна у понад 10 будинках, зафіксовані займання.

Наслідки також є у Деснянському та Оболонському районах, а в центрі Києва пошкоджено торговий центр.

Рятувальна операція

На місцях працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських. Вдалося врятувати трьох людей з-під завалів. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим мешканцям.