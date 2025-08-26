Тернопільщина втратила захисника Андрія Убрамика

Скориківська громада знову у скорботі, повідомляють у селищній раді. 24 серпня 2025 року у лікарні від важкого поранення, отриманого в бою, зупинилося серце солдата, Захисника України Андрія Дмитровича Убрамика (18.11.1974 р.н.) із села Скорики.

«Чорна стрічка скорботи не залишає нашу громаду. За цей тиждень це вже третій наш Герой, який повертається до рідного дому на вічний спочинок», – йдеться у повідомленні Скориківської сільської ради.

Прощання із воїном відбудеться у вівторок, 27 серпня:

о 17:00 – зустріч біля Ангела-Хоронителя у Підволочиську,

о 17:30 – прибуття до села Скорики, де о 20:00 відслужать Панахиду.

Похорон розпочнеться у четвер, 28 серпня, о 14:00 годині.

Громаду закликають прийти та віддати шану мужньому Захиснику.

Вічна пам’ять Герою та щирі співчуття рідним і близьким.

Слава Україні! Героям Слава!