У рязанській області вибухнув нафтопровід, який постачав бензин до Москви
26 серпня у Рязанській області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі «Рязань–Москва», внаслідок чого призупинено транспортування нафтопродуктів до столиці Росії.
За даними ГУР, нафтопровід є одним із ключових каналів постачання нафтопродуктів до Москви.
Після повідомлень місцевих жителів про сильний «хлопок» у районі селища Божатково Залізничного району Рязані на місці виникла масштабна пожежа. За кілька годин туди стягнули екстрені служби, правоохоронців та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху.
Магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією «Транснєфть», яка забезпечує армію держави-агресора.
За інформацією розвідки, транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін.