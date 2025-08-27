20:06 | 27.08.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Українське кіно 

«2000 метрів до Андріївки» виходить на широкі екрани

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Києві та Львові відбудеться низка спеціальних показів фільму «2000 метрів до Андріївки» за участі Мстислава Чернова. Про це порталу «Нове українське кіно» повідомила PR-служба Arthouse Traffic.

Нова стрічка оскароносного режисера «20 днів у Маріуполі» та лауреата Пулітцерівської премії розповідає історію звільнення села під Бахмутом. На широкі екрани України стрічка виходить 28 серпня. 
 
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *