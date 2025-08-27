На Тернопільщині перевірили якість води у зонах масового відпочинку

З кожним днем погода все більше нагадує про наближення осені: спостерігаються температурні коливання та нічні похолодання. Попри це, у Тернопільському районі триває «Купальний сезон – 2025».

Останніми роками у водоймах Тернопільського району та Тернополя все частіше фіксують явище «цвітіння води», коли прозора вода стає мутно-зеленою через масове розмноження мікроскопічних водоростей. Серед основних причин цього – надлишок поживних речовин (азоту та фосфору), які потрапляють зі стоками ферм та сільськогосподарських угідь, висока температура води влітку, уповільнена течія та достатня кількість сонячного світла.

З метою контролю безпечності відпочинку, Тернопільське районне управління ГУ Держпродспоживслужби спільно з фахівцями Тернопільської регіональної державної лабораторії 11 серпня 2025 року провело повторне цього сезону обстеження водойм. Зразки води відібрали у місцях масового купання та відпочинку:

Тернопільський став (міський пляж);

Тернопільський став (р-н «Циганка»);

відкритий басейн клубу зимового плавання «Нептун» (парк «Сопільче»);

водойма КП «Залізці» «Сонячний берег» (с. Залізці).

За результатами мікробіологічних, фізико-хімічних та гельмінтологічних досліджень, вода у цих зонах відповідає вимогам наказу МОЗ України №721 від 02.05.2022 «Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».

Таким чином, пляжі Тернополя залишаються безпечними для відпочинку. Вони облаштовані біотуалетами, душовими кабінами, спортивними майданчиками, зонами для дітей та сміттєзбірними контейнерами.

Фахівці Держпродспоживслужби закликають мешканців і гостей міста дотримуватись простих правил безпечного купання: уникати потрапляння води на слизові оболонки, не заходити у воду з подряпинами чи порізами, після купання обов’язково приймати душ та бути обережними, щоб уникнути травм.