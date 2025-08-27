У Тернополі презентують фільм до 50-річчя Героя Любомира Крупи

2 вересня — саме в цей день минає 50 років із дня народження Любомира Левковича Крупи — видатного історика, педагога, депутата Тернопільської обласної ради шостого-сьомого скликань, заступника голови облради у 2015–2020 роках, громадсько-державного діяча, кандидата історичних наук і військовослужбовця Збройних Сил України. Про це повідомила його дружина Ірина Крупа.

Любомир народився 2 вересня 1975 року в Великій Березовиці. Закінчив історичний факультет Тернопільського педуніверситету, де здобув ступінь кандидата історичних наук у 2003 році, досліджуючи вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільно-культурне життя Галичини.

Він був активним громадським діячем — очолював науково-пошукове товариство «Обереги», координував дискусійний клуб «Діалог», був членом УНА-УНСО, товариства «Вертеп» та Наукового товариства ім. Шевченка.

У 2014–15 роках він очолював департамент освіти і науки Тернопільської ОДА, а з 2015 до 2020 — був заступником голови облради. З 2022 року очолював Тернопільську спеціальну школу облради.

Після початку повномасштабного вторгнення став кулеметником у складі 105-ї бригади територіальної оборони. Загинув 23 березня 2023 року під Харковом у важкому бою. Спочатку вважався зниклим безвісти, але рішенням суду у березні 2024 року офіційно визнаний загиблим.

Запрошуємо вшанувати пам’ять про Героя та взяти участь у презентації фільму “Честь – собі, життя – Богові і Україні”, присвяченому Любомиру Крупі. Захід відбудеться 2 вересня 2025 року, о 13:00 в кінотеатрі «Злата» (вул. І. Франка, 8, Тернопіль)