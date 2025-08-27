У Тернополі медик вимагав 11 тис. грн за безкоштовну операцію у військового

У Тернополі лікар одного з медичних закладів підозрюється у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від пацієнта, який є військовослужбовцем.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури лікарю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 354 КК України – проханні надати неправомірну вигоду та її одержанні працівником установи, який не є службовою особою, за вчинення дій в інтересах того, хто надає таку вигоду.

За даними слідства, у липні цього року лікар звернувся до пацієнта з проханням сплатити 11 000 грн за проведене оперативне втручання, не повідомивши, що операція мала бути безкоштовною відповідно до договору з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Як повідомляють у прокуратурі, це не перше правопорушення медика. Раніше йому повідомляли про підозру в одержанні 5 000 доларів США від пацієнтки за вплив на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Наразі триває розслідування, яке здійснюють слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області.